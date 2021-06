Dødstallet stiger etter togulykken i Pakistan

NTB utenriks

Rydde- og redningsarbeidet fortsatte tirsdag etter den voldsomme togkollisjonen. Tallet på omkomne var tidligere 51, men tirsdag opplyste selskapet at ytterligere tolv personer var funnet døde inne i vrakene.

Ulykken skjedde i et avsidesliggende område i Ghotki-distriktet i provinsen Sindh sørøst i landet. Der hadde først et ekspresstog sporet av. Få minutter senere kjørte et fullt intercitytog inn i det avsporede ekspresstoget.

Ulykken skjedde ved 3.30-tiden om natten, på et tidspunkt da mesteparten av de til sammen 1.100 passasjerene på de to togene trolig sov. I tillegg til de over 60 døde er minst 100 andre skadd.

Det ble hentet inn spesialutstyr for å skjære opp de vrakede togvognene, og mer enn 15 timer etter kollisjonen pågikk letingen i vraket fortsatt. Militæret har bidratt med soldater, ingeniører og helikoptre i redningsarbeidet.

Det er uklart hva som forårsaket ulykken.

(©NTB)