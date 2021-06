Over 40 døde i togkollisjon i Pakistan

NTB utenriks

Ulykkene skjedde i et avsidesliggende område i Ghotki-distriktet i provinsen Sindh sørøst i landet. Der hadde først et ekspresstog sporet av. Få minutter senere kjørte et fullt intercitytog inn i det avsporede ekspresstoget.

Ulykken skjedde ved 3.30-tiden natt til mandag lokal tid, på et tidspunkt da mesteparten av de til sammen 1.200 passasjerene på de to togene trolig sov.

40 personer omkom og flere titalls ble skadd, opplyser politiet.

– En av vognene ligger under lokomotivet, og vi kan se tre lik på innsiden, sier overbetjent Umar Tufail til AFP.

– Ytterligere to lik er blitt observert også. Vi frykter at dødstallet kommer til å stige, legger han til.

Det er foreløpig uklart hva som forårsaket avsporingen og den påfølgende kollisjonen. Innenriksminister Sheikh Rashid sier at jernbanesporet der ulykken skjedde ble bygget på 1880-tallet. Han beskriver det som forfallent. En høytstående politikilde sier at han allerede hadde advart myndighetene om farlige forhold både knyttet til sporet og vognene.

Statsminister Imran Khan sier han er sjokkert og lover full gransking.

Togulykker er vanlige i Pakistan, der regjeringer i mange år har gjort lite for å bedre et dårlig vedlikeholdt signalsystem og gamle jernbanespor som landet arvet etter den tidligere kolonimakten Storbritannia.

