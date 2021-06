Indiske storbyer letter på koronatiltakene

NTB utenriks

Metroen i Delhi får gjenåpne så lenge man kjører bare halvfulle tog, mens kjøpesentre og restauranter i både Mumbai og Delhi får åpne med visse restriksjoner. I delstaten Maharashtra, som Mumbai er en del av, anslår en lokal bransjeorganisasjon at over to millioner arbeidsplasser gikk tapt under nedstengingen.

De to gigantbyene med til sammen 40 millioner innbyggere ble overrumplet av den voldsomme koronabølgen som rammet landet i april og mai, og sykehusene manglet både medisiner og oksygen. På kort tid ble India det nest verst koronarammede landet i verden etter USA, med rundt 29 millioner bekreftede tilfeller.

Nå har situasjonen roet seg. I Delhi ble det meldt om 381 koronatilfeller søndag, mot 25.000 daglig på det verste. Søndagens tall i Mumbai var 794 nye tilfeller, mot 11.163 på ett døgn i begynnelsen av april.

I India som helhet ble det mandag fortsatt meldt om lag 100.000 nye koronatilfeller og 2.500 dødsfall, men krisen er nå verst i det sørlige India og på landsbygda. Flere dager i mai ble det registrert 400.000 tilfeller i døgnet. Totalt har indiske myndigheter registrert 347.000 dødsfall med koronavirus i landet, men flere eksperter advarer om at tallet trolig er langt høyere.

