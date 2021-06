Taliban erobrer nye distrikter

NTB utenriks

Fredag tok Taliban kontroll over Shenkai-distriktet i Zabul-provinsen sør i Afghanistan etter en uke med harde kamper og beleiring, ifølge to lokale rådsmedlemmer. Taliban-krigerne inntok distriktet etter at de klarte å kutte alle forsyningsrutene.

Samme dag tok de også kontroll over Gizab-distriktet i Uruzgan-provinsen, også sør i landet, etter lang kamp med regjeringsstyrkene, ifølge rådsmedlemmer i nabodistriktet.

Lørdag opplyser en tjenestemann i Nuristan at regjeringsstyrkene har gitt opp distriktet Doab etter å ha stått imot Taliban i 20 dager. Taliban blokkerte veiene til Doab, og soldatene har derfor ikke kunnet få forsyninger på nesten en måned.

Harde kamper fortsetter samtidig i Deh Yak-distriktet i Ghazni-provinsen, som også er i ferd med å falle til Taliban. Det pågår også kamper i Farsi-distriktet i Herat, vest i landet.

Taliban har trappet opp angrepene på provinshovedsteder, distriktssentre og større baser etter at USA startet tilbaketrekningen fra landet 1. mai. Den siste måneden har de tatt kontroll over fire distrikter, hvorav ett like ved Kabul.

