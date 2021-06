Amnesty: – Protasevitsj-intervjuet er TV-sendt tortur

NTB utenriks

Protasevitsj ble pågrepet etter at Ryanair-flyet han var om bord i, ble tvunget ned i Hviterussland. Flyet var på vei til Litauen fra Hellas, og hendelsen har vekket stor oppsikt.

Protasevitjs kjæreste, den russiske jusstudenten Sofia Sapega, ble også pågrepet. Struthers mener det er svært sannsynlig at de utsettes for overgrep i hviterussisk fangenskap.

– Ut ifra det mønsteret av tortur og andre overgrep som er dokumentert fra tiden før valget og fram til i dag, er risikoen stor for at de i det minste utsettes for en form for mishandling, sier hun. Struthers leder Amnesty Internationals avdeling for Øst-Europa.

Foreldrene til Protasevitsj mener intervjuet kommer av at han har blitt utsatt for tortur i fengselet, og flere vestlige land, blant dem Tyskland og Storbritannia, fordømmer opptakene som er blitt sendt.

– De som er involvert i filmingen, tvangen og regien av intervjuet, må bli holdt ansvarlige, sa Storbritannias utenriksminister Dominic Raab fredag.

