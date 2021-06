Økt smitte kan forsinke britisk gjenåpning

NTB utenriks

Den siste uken har tallet på nye smittetilfeller økt med 75 prosent. Fredag fikk 6.238 personer påvist smitte, det høyeste tallet siden mars, viser offisielle tall.

Ifølge avisen The Telegraph kan en utsettelse av det siste gjenåpningstrinnet brukes til å øke vaksinasjonstempoet for dem som er eldre enn 40 år. Fra neste uke skal vaksinene også tilbys til dem mellom 25 og 40. En sånn forsinkelse kan føre til at det som omtales som «frihetsdagen» kan skyves til 5. juli.

Avisen i sier regjeringen trolig vil gå tilbake på planer om å la folk vende tilbake til arbeidsplassen. I tillegg beholdes trolig kravet om munnbind og sosial avstand på kollektivtransport og serveringssteder samt begrensninger på hvor mange som kan vøre på kino og teater.

– Det er for tidlig å si hva som blir bestem før 21. juni, men vi skal sørge for å gi folk beskjed i god tid, sa helseminister Matt Hancock til mediene fredag.

