Russland dropper dollar fra oljefond

Inntil nå har 35 prosent av verdiene i fondet vært notert i dollar. Denne andelen skal reduseres til 0 prosent, opplyser finansminister Anton Siluanov.

Mengden britiske pund skal også reduseres. I stedet skal fondet satse på verdier notert i euro og den kinesiske valutaen yuan, samt gull.

Russland har lenge forsøkt å gjøre seg mindre avhengig av amerikanske dollar. Visestatsminister Andrej Belousov sier endringen av det statlige fondet er knyttet til trusler om nye amerikanske sanksjoner.

President Vladimir Putin oppfordret fredag europeiske land til å betale for russisk gass med euro. Dette er det fullt mulig å få til, sa presidenten på en konferanse i St. Petersburg.

I det statlige russiske investeringsfondet finnes det verdier som tilsvarer over 1.500 milliarder kroner. Til sammenligning er det verdier for over 11.000 milliarder i det norske oljefondet.

Også til det russiske fondet overføres inntekter fra oljeutvinning, som spiller en svært viktig rolle for Russlands økonomi.

Selv om Russland forsøker å gjøre seg mindre avhengig av dollar, vil landet beholde dollar i sine internasjonale valutareserver.

