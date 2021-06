Nasa reiser til Venus igjen

NTB utenriks

– Målet med disse søsteroppdragene er å forstå hvordan Venus ble en slikt infernolignende verden der bly kan smelte på overflaten, sier Nelson.

Oppdraget som har fått navnet DaVinci Plus, skal analysere den tykke og uklare atmosfæren for å finne ut om det noen gang var hav på overflaten og om Venus noen gang har vært beboelig. Et lite fartøy skal sendes inn i atmosfæren for å måle gassnivåene.

Det andre oppdraget, Veritas, skal undersøke planetens geologi og kartlegge den steinete overflaten.

Venus er vår nærmeste planet, og har blitt oversett i flere tiår mens andre deler av solsystemet har blitt utforsket. De planlagte prosjektene blir de første turene til Venus' atmosfære siden 1978.

– Det er slående hvor lite vi vet om Venus, men disse oppdragene vil gi oss ny kunnskap om planetens atmosfære, som for det meste består av karbondioksid, sier Nasa-forsker Tom Wagner.

Hvert oppdrag, som sjøsettes mellom 2028 og 2030, får 500 millioner doller fra Nasas utviklingsprogram. De utkonkurrerte to andre mulige prosjekter som ville utforske Jupiters måne Io og Neptuns islagte måne Triton.

USA og Sovjetunionen sendte flere romfartøy til Venus i romfartens tidlige år. Den første vellykkede flygningen forbi planeten ble gjort av USA i 1962, mens Sovjetunionen landet på planeten i 1970.

I 1989 sendte Nasa et romskip i bane rundt Venus, mens Den europeiske romfartsorganisasjonen (Esa) gjorde det samme i 2006.

