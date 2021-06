Leder i det danske forsvarets etterretningstjeneste mistenkt for dokumentfalsk

NTB utenriks

Saken blir kjent i kjølvannet av DRs avsløring av et omstridt dansk samarbeid med den amerikanske etterretningstjenesten NSA. NSA har ifølge DR avlyttet høytstående politikere i Norge, Sverige og flere andre land. Også Tysklands statsminister Angela Merkel skal ha blitt avlyttet.

Politiken skriver at lederen, som er kommandørkaptein og sjef for indre sikkerhet i FE, er mistenkt for dokumentfalsk for å dekke over sin egen rolle i saken.

I november skrev avisen at sikkerhetssjefen visste at en yngre IT-ansatt mot reglene tok skjulte lydopptak av ledere og andre ansatte. Den IT-ansatte, som var svært kritisk til samarbeidet med NSA, er nå kjent som varsleren i saken. Han forlot FE frivillig i 2018.

Rundt 2017 fortalte den yngre medarbeideren kommandørkapteinen at han gjorde opptak av samtaler. Lederen reagerte ikke på det, selv om opptakene var i strid med reglene.

I alt er fem statsansatte i Danmark tatt ut av tjeneste som følge av saken, ifølge Politiken.

(©NTB)