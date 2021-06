Krass koronakritikk mot Sveriges regjering

NTB utenriks

– Ved flere anledninger har ikke regjeringen handlet raskt nok. Det har tatt tid før man kom i gang med forberedelser av alt fra besøksforbud, testing og smittesporing. Om man hadde reagert raskere, kunne man startet massetesting betraktelig tidligere, sier kontrollkomiteens leder Karin Enström fra opposisjonspartiet Moderaterna.

– Komiteen mener regjeringen har sviktet i håndteringen av pandemien. Det er alvorlig, sier hun.

Samstemt

De kommer likevel ikke med noen gradering av alvoret i kritikken, men er samstemt i sin kritikk av regjeringen.

– Vi har de siste årene valgt å ikke gradere kritikken. Det er kanskje også en forutsetning for at komiteen kommer til fram til felles standpunkter, sier nestleder Hans Ekström, som tilhører regjeringspartiet Socialdemokraterna. Han påpeker samtidig at det meste av arbeidet med pandemien har fungert godt.

Komiteen mener blant annet at regjeringen burde vært mer aktiv med veiledning og styring av besøksforbud på aldershjem. De etterlyser også mer bredde før forlengingen av besøksforbudet.

– Når det ikke lenger hastet like mye, burde regjeringen for eksempel bedt om innspill fra flere instanser for å belyse konsekvensene en forlenging ville få for beboere og pårørende, sier komitélederen.

Ansvarsfordeling

Uklarhet om ansvarsfordeling dukker opp flere steder i kritikken, blant annet som en forklaring på hvorfor økningen i testvirksomheten kom sent. Der var det også usikkert hvem som ble sittende med regningen.

Det var også uklarhet rundt innkjøp av verneutstyr til kommunene og regionene. Flere leverandører oppfattet det som at de bare skulle selge slikt utstyr til nasjonale myndigheter.

Regjeringen får også kritikk for at det tok lang tid å legge fram et forslag til pandemilov. Dermed ble det kort tid til komitébehandling i Riksdagen.

– Behandlingen ble ekstremt kort, sier komitéleder Enström.

