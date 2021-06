Bahrain tilbyr Pfizer-dose til de som har fått to doser av Sinopharm-vaksinen

NTB utenriks

Til tross for at Bahrain er blant landene som har vaksinert størst andel av befolkningen, er de nå inne i sin verste smittebølge.

Innbyggerne kan selv velge mellom en ny dose av Sinopharm-vaksinen og en dose fra Pfizer, men personer over 50 år, overvektige og personer med svekket immunforsvar oppfordres til å ta Pfizer-vaksinen dersom de allerede har fått Sinopharm.

Sinopharm-vaksinen ble nødgodkjent av WHO i mai. De opplyste den gang at de er veldig trygge på at Sinopharm-vaksinen beskytter folk i aldersgruppen 18-59, men at det er lite tiltro til dataene om beskyttelse for dem over 60 år.

