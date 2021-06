USA varsler straffetoll mot land som skattlegger tek-giganter

NTB utenriks

USA erklærte onsdag innføring av 25 prosent ekstra toll på varer fra Storbritannia, Italia, Spania, Østerrike, Tyrkia og India.

Men straffetollen ble umiddelbart suspendert for en periode på seks måneder. USAs handelsrepresentant Katherine Tai sier det skal gjøres nye forsøk på å nå fram til en forhandlingsløsning.

De nye tollsatsene vil til sammen omfatte varer til en verdi av over 16 milliarder kroner. Britiske klær og italienske håndvesker er blant varene som vil bli rammet.

Bakgrunnen er at de seks landene har innført nye skatter på digitale tjenester. USA mener disse i urimelig grad rammer store amerikanske selskaper som Google, Amazon og Facebook.

Tidligere har USA varslet straffetoll mot Frankrike, men også denne er inntil videre suspendert.

Det pågår internasjonale forhandlinger med mål om en felles løsning på skattlegging av digitale tjenester. Både digitalskatt og USAs forslag om en internasjonal minstesats for selskapsskatt skal drøftes på et møte for G7-landene senere denne uken.

(©NTB)