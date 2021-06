Nedstengingen forlenget i Australias nest største by

NTB utenriks

– Vi har nå 60 smittetilfeller og over 350 eksponeringssteder og en variant som er mer smittsom enn vi har sett tidligere, sier fungerende delstatsminister James Merlino i Victoria.

De om lag fem millioner innbyggerne i byen får kun forlate hjemmene sine for å handle dagligvarer, jobbe eller studere, trene, for å ta seg av pleietrengende og for å vaksineres.

– Vi må tvinge dette viruset i bakken. Dersom vi ikke gjør der, vil folk dø, sier Merlino.

For folk i andre deler av delstaten Victoria er restriksjonen ikke like strenge. Innbyggerne i distriktene kan reise utenfor byområder, og bedrifter utenfor Melbourne-området kan åpne igjen fra midnatt natt til torsdag. Folk kan i tillegg samles i grupper på ti personer, skriver Sydney Morning Herald.

