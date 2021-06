Mexico oppjusterer tallene på koronadøde

NTB utenriks

Oppjusteringen ble gjort av en gruppe leger og tillegges ikke stor verdi siden myndighetene selv har erkjent at det reelle dødstallet knyttet til koronapandemien i Mexico er langt høyere.

Fordi Mexico i liten grad har utført koronatester, har mange av landets 126 millioner innbyggere dødd hjemme eller aldri blitt testet.

Myndigheten justerer dødstallene enten ved at en gruppe leger gjennomgår journalene til døde pasienter eller ved at det gjøres datasøk i dødsattester for å finne ut om det er nevnt symptomer på covid-19.

Dataanalysene av overdødeligheten knyttet til covid-19 gir et dødstall på 350.088 og gir Mexico et av de høyeste dødsstallen per innbygger i verden.

Brorparten av de nyklassifiserte koronadødsfallene – 3.924 av 4.272 er fra den første smittebølgen mellom mars og juni i fjor.

