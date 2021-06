Iranske nyhetsbyråer: Marinens største skip har forlist i Omanbukta

NTB utenriks

I meldingene fra byråene Fars og Tasnim identifiseres skipet som logistikkfartøyet Kharg. Brannen oppsto klokka 2.25 onsdag, og brannmannskaper lyktes ikke med slukke flammene.

Fartøyet lå like ved havnen i Jask, 1.270 kilometer sørøst for Teheran, i nærheten av Hormuz-stredet. Så langt er det ikke kjent om noen har mistet livet i forliset, eller om noen er skadd.

Evakuering

Det statlige nyhetsbyrået IRNA meldte først at redningsoperasjonen for Kharg hadde «slått feil», uten at det ble gitt nærmere detaljer om hva dette innebar. Senere kom meldingen om at skipet hadde sunket.

I sosiale medier i Iran er det delt bilder av det som skal være mannskapet på Kharg som evakuerer fartøyet i redningsvester mens skipet brenner bak dem.

Kharg var et av få skip i den iranske marinen som kunne forsyne andre fartøy til havs. Det kunne også frakte tung last og ha helikoptre om bord.

Bygget i Storbritannia

Skipet ble bygget i Storbritannia og sjøsatt i 1977, men ble først satt i tjeneste i 1984 etter langvarige forhandlinger i kjølvannet av den islamske revolusjonen i Iran i 1979. Det over 200 meter lange fartøyet var oppkalt etter øya der det ligger en stor iransk oljeterminal.

Tapet av Kharg er den siste i en rekke ulykker for den iranske marinen. Under en militærøvelse i 2020 traff en rakett ved en feil et marinefartøy, også dette i nærheten av Jask. 19 av mannskapet mistet livet og 15 ble skadd. I 2018 sank ett av marinens skip i Kaspihavet.

