75 prosent av alle voksne i Storbritannia har fått vaksine

NTB utenriks

Helsedepartementet la onsdag fram tall som viser at 75,2 prosent av folk over 18 år i Storbritannia har fått minst én dose, og at 49,5 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert.

Britiske myndigheter har som mål å få vaksinert alle voksne så fort som mulig for å bremse spredningen av virusvarianten delta, som før var kjent som den indiske varianten, og som sprer seg raskt i Storbritannia.

Helseminister Matt Hancock kaller onsdagens vaksinenyhet for en milepæl, men advarer samtidig om at «en verdensomspennende pandemi av desinformasjon» truer vaksinekampanjen.

(©NTB)