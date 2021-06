USA lover å svare på spørsmål om spionasje

NTB utenriks

Alle spørsmål vil bli besvart, sier talsperson Karine Jean-Pierre, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I helgen skrev Danmarks Radio at amerikansk etterretning har utnyttet et samarbeid med Danmark til å spionere på politikere i europeiske land. Opplysningene stammer fra anonyme kilder.

Norge, Sverige og Tyskland er angivelig blant landene som er blitt rammet. Den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA skal ha fått tilgang til store mengder data fra danske internettkabler.

Statsminister Erna Solberg (H) har bekreftet at norske myndigheter har kontaktet Danmark om saken. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har sagt at han regner med at påstandene vil inngå i granskingen av saken som skal gjennomføres i Danmark.

(©NTB)