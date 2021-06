Sverige starter gjenåpningen

NTB utenriks

I tillegg får innendørskonserter nå ha publikum på opptil 50 personer, mot tidligere åtte. Fotballkamper får ha maks 500 tilskuere og restauranter kan være åpne til 22.30 med maks fire personer per bord.

Svenske barn skal få dra på sommerleir og kan delta i mindre konkurranser både innen- og utendørs.

Regjeringens plan består av fem trinn. Hvis smitten synker, kan neste steg tas 1. juli. Da kan for eksempel inntil 3.000 sittende tilskuere tillates på fotballkamper. Demonstrasjoner med opptil 600 deltakere blir også tillatt.

I tillegg får teatre slippe inn 300 mennesker i salen, og restaurantenes uteserveringer kan drive slik de gjorde i fjor sommer. Åpningstiden til serveringssteder vil bli ytterligere forlenget, og kravet om sosial avstand på utendørs serveringssteder fjernes.

Forventer normal hverdag i høst

Fra midten av juli kan restriksjoner på hvor mange mennesker det kan være i butikker, treningssentre, frisørsalonger og svømmehaller oppheves. Kravet om munnbind på kollektivtransport skal også etter planen oppheves dersom ikke smittespredningen har skutt fart igjen.

Andre smitteverntiltak kan imidlertid bli beholdt.

Regjeringen regner med at nesten alle tiltak vil være avviklet en gang i høst. Totalt er det ni forskjellige typer restriksjoner og sju forskjellige typer anbefalinger som vil bli faset ut i planens fem trinn, ifølge regjeringen.

Samtidig forventer de et høyt beredskapsnivå for blant annet massetesting, smittesporing og fortsatt vaksinasjon mot koronaviruset i høst. Målet er at alle voksne skal ha mottatt et vaksinetilbud innen september.

Smitten må gå ned

Sverige har i dag 306 smittede per 100.000 innbygger de siste 14 dagene.

For å gjennomføre trinn to og tre må smittespredningen ned på det regjeringen kaller «smittespredning nivå to».

Det innebærer at antallet smittetilfeller per 100.000 innbygger er færre enn 200 de siste 14 dagene, at antallet koronapasienter på sykehus er under 300 og at over 50 prosent av den voksne befolkningen har fått sin første vaksinedose.

Ikke alle disse kravene trenger å være oppfylt samtidig for å gjenåpne mer, men regjeringen i Sverige sier de vil ta en samlet vurdering på dette underveis.

Så langt er 14.451 mennesker døde i forbindelse med pandemien i Sverige og det er registrert totalt 1.068.473 smittetilfeller, viser tall fra Folkhälsomyndigheten.

Endret strategi

Sverige er hardt rammet av pandemien og har over ti ganger så mange dødsfall per innbyggere som Norge.

Den svenske koronahåndteringen ble kraftig kritisert i begynnelsen av pandemien. Landet var lenge på topplisten over flest smittede i Europa.

I juli i fjor la den svenske Folkhälsomyndigheten fram tre scenarioer for hvordan koronasmitten ville utvikle seg utover høsten. Resultatet ble da verre enn det verste statsepidemiolog Anders Tegnell så for seg. Kort tid etter stengte landet ned.

(©NTB)