Mallorca mykner opp koronarestriksjonene

NTB utenriks

Avgjørelsen kom mandag, og det nattlige portforbudet mellom midnatt og klokken 6 fjernes søndag, opplyser myndighetene.

Det er en etterlengtet avgjørelse for øya som lokker med strandliv på dagen og et yrende uteliv på kveldstid. På grunn av høye smittetall har Mallorca i mange måneder krevd at folk holder seg hjemme eller på hotellet på natta.

Smitten per 100.000 innbygger er nå nede på 17,4 de siste sju dagene, noe som er lavere enn store deler av Europa. Om lag 40 prosent av øyas innbyggere har fått minst én dose med koronavaksine, og nærmere 18 prosent er fullvaksinerte.

Lettelsene betyr også at grupper opp til 15 personer kan møtes utendørs, mens antallet er 10 for samlinger innendørs. Påbudet om munnbind videreføres, selv om det er unntak for når folk spiser, røyker, trener eller er på stranda.

Mallorca kommer også til å fortsatt kreve et vaksinebevis eller en fersk, negativ koronatest ved innreise i flere uker framover.

