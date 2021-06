Koronarelaterte dødsfall stiger i Tyskland

NTB utenriks

Det siste døgnet ble det registrert 1.785 nye koronasmittede. Samme dag forrige uke var tallet 1.911 smittede, ifølge Robert Koch-instituttet. Det er uklart hva økningen skyldes.

Antall smittede per 100.000 innbygger de siste sju dagene i Tyskland har også steget noe. Tall fra helsemyndighetene viser at det var 35,2 nye smittede per 100.000 innbygger forrige uke. Dagen før lå det på 35,1, og uken før der igjen 58,4.

Siden starten av pandemien har RKI registrert 3.682.911 smittetilfeller. De tror likevel at det faktiske tallet er høyere, ettersom mange tilfeller ikke blir oppdaget.

Totalt er det registrert 88.595 koronarelaterte dødsfall i Tyskland siden pandemien startet.

