WHO-sjef sier mye arbeid gjenstår for å få slutt på pandemien

NTB utenriks

– Virkeligheten er at vi fortsatt har mye arbeid foran oss for å få slutt på denne pandemien, sa WHO-sjefen.

Han sa også at det er svært oppmuntrende at dødstall og smittetall fortsetter å synke globalt, men at det «ville være en stor feil for ethvert land å tro at faren er over».

Ghebreyesus understreket viktigheten av å følge smittevernreglene med blant annet håndvask, holde avstand, bruke munnbind og sikre en rettferdig fordeling av vaksinene.

Who har tidligere kritisert fordelingen av vaksiner der rike land har sikret seg store mengder. Det fører til at unge og friske mennesker har fått første dose allerede, mens fattige land ikke engang får vaksinert sine helsearbeidere og risikogrupper.

– En dag, forhåpentligvis om ikke lenge, kan vi legge pandemien bak oss. Men de psykologiske arrene for dem som har mistet sine kjære, helsearbeidere som har blitt overarbeidet og de millionene av menneskene som har sittet månedsvis med ensomhet og isolasjon, vill vare, sa Ghebreyesus.

Deltakerne på møtet ble også enige om å møte i november for å begynne å jobbe med nye reformer for WHO-organisasjonen for å sikre at verden er bedre forberedt under neste pandemi.

