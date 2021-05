Demokratene hindret at restriktiv valglov ble vedtatt i Texas

NTB utenriks

Fristen for å få lovforslaget vedtatt var midnatt mellom søndag og mandag. Men halvannen time før begynte enkelte demokrater å forlate salen og stadig flere fulgte etter. Til slutt besto forsamlingen av for få representanter til å være beslutningsdyktig.

Republikanerne har et klart flertall i begge kamrene i delstatsforsamlingen, og aksjonen førte til et sjeldent nederlag for partiet.

Sendte sms

Demokratenes mindretallsleder Chris Turner sier han sendte tekstmeldinger til partifellene klokka 22.35 der de fikk beskjed om å forlate salen.

– Vi drepte det lovforslaget, sier han.

Den republikanske guvernøren Greg Abbott, som har stått i spissen for det omstridte forslaget, sier han vil kalle inn til et nytt møte i delstatsforsamlingen for å forsøke å få loven vedtatt, men han har ikke oppgitt noen dato ennå.

Texas har allerede i dag en av landets strengeste valglover.

Mindre fleksibelt

Blir forslaget vedtatt, vil det legge en rekke begrensninger på mulighetene til å stemme i delstaten. Blant forslagene er å kutte tiden man kan stemme på søndager, dagen da mange svarte kirkegjengere pleier å stemme. Det innebærer også at flere måter å stemme på, som 24-timers «drive-in»-stemming, blir fjernet.

Denne formen for stemmegivning ble innført ved fjorårets valg for å gjøre det lettere for folk å stemme under pandemien.

Endringene vil etter alt å dømme føre til lavere valgdeltakelse, noe som antas å være en fordel for republikanerne på grunn av partienes ulike velgerbaser.

Trump

Republikanerne i mange delstater i USA har i det siste presset på for å lage slike lover, i stor grad motivert av tidligere president Donald Trumps udokumenterte påstander om at han tapte valget i fjor på grunn av fusk.

– I så mange år har vi sagt at vi ønsker at flere mennesker deltar i vårt demokrati. Nå virker det som det ikke er tilfelle, sier Carl Sherman, som representerer demokratene i delstatsforsamlingen.

(©NTB)