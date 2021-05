Britisk etterretning stempler lab-teori som «trolig»

NTB utenriks

Etterretningstjenestene vurderer sannsynligheten for teorien som «tenkelig». Før hadde de stemplet den som «lite sannsynlig», melder avisen The Sunday Times. Kinesiske myndigheter har hele tiden avvist denne teorien.

Storbritannias vaksineminister Nadhim Zahwai sier at Verdenshelseorganisasjon (WHO) må få lov til å etterforske opprinnelsen til koronaviruset for fullt. Flere politikere i England har også tatt til orde for å få en nøye gjennomgang av lab-teorien.

I forrige uke ba USAs president Joe Biden amerikansk etterretning om å granske teorien om at koronaviruset spredte seg fra et laboratorium i Wuhan i Kina.

Bakgrunnen var en sak i avisa Wall Street Journal, der det med henvisning til en amerikansk etterretningsrapport ble blåst nytt liv i denne spekulasjonen.

