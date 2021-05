Israel ett steg nærmere regjering uten Netanyahu

NTB utenriks

Netanyahus politiske motstandere har forhandlet på høygir i forsøket på å danne en brokete koalisjonsregjering innen fristen onsdag.

Søndag kveld opplyste Bennett at han vil gjøre sitt beste for å danne en koalisjonsregjering med sentrumsorienterte Yair Lapid, melder avisa Haaretz.

– Slik at vi, om Gud vil, kan redde landet fra å styrte og få Israel tilbake på rett kurs, sa Bennett.

– Det står mellom et femte valg og en samlingsregjering, sa han og la til at det ikke er realistisk med en regjering utelukkende av høyrepartier.

Statsminister først

Lapids tilbud skal være at Bennett er statsminister i to år, mens Lapid er utenriksminister. Deretter bytter de to jobb.

Korrupsjonstiltalte Netanyahu anklager Bennett for å ha forrådt den israelske høyresiden. Han ber nasjonalistiske politikere la være å slutte seg til det han kaller en venstrevridd regjering.

– En slik regjering er en fare for Israels sikkerhet, og det er også en fare for statens framtid, hevder Netanyahu.

Svært forskjellige

Lapids parti Yesh Atid ble med 17 mandater i Knesset nest størst i valget i mars, det fjerde på to år i Israel. Han har stablet på beina en politisk svært mangfoldig allianse som israelske medier har døpt «endringsblokken».

49 år gamle Bennetts høyrenasjonalistiske og bosettervennlige parti Yamina har bare 7 av de 120 plassene i nasjonalforsamlingen. Én av dem nekter å slutte seg til en koalisjon uten Netanyahu.

Men Bennetts og resten av Yaminas støtte regnes som avgjørende i forsøket på å frata Netanyahu regjeringsmakten. Det er imidlertid flere hindre som må passeres før den nye koalisjonsregjeringen blir realisert.

Skepsis

Partiene som har stilt seg bak Lapids forsøk på å kaste Netanyahu, har lite annet til felles. Foruten høyrenasjonalistiske Yamina er både venstreorienterte Meretz, det israelske arbeiderpartiet og Avigdor Liebermans nasjonalistparti Yisrael Beiteinu med.

Ifølge israelske medier forhandler Lapid også med høyrepartiet Nytt håp, som ledes av Likud-avhopperen Gideon Saar. Han er uttalt motstander av en tostatsløsning med palestinerne. Også Netanyahus tidligere koalisjonspartner Benny Gantz skal være med på laget.

For å bli godkjent i Knesset trenger den nye regjeringskoalisjonen også støtte fra folkevalgte arabiske israelere, det vil si palestinere med israelsk statsborgerskap.

«Utsatte drømmer»

Flere er skeptisk til å støtte en regjering ledet av Bennett, som vil utvide bosetningene på den okkuperte Vestbredden.

Bennett sier at deltakerne i en ny koalisjonsregjering er «nødt til å utsette å få deler av sine drømmer oppfylt».

– Vi vil fokusere på hva som kan bli gjort, i stedet for å kjempe hele dagen om det umulige, sier han.

Frist til onsdag

Lapid fikk regjeringsoppdraget i starten av mai da Netanyahu ikke kom i mål med sitt siste forsøk på å danne en koalisjon etter valget i mars.

Koalisjonssamtalene ble satt på pause under den elleve dager lange krigen mellom Israel, Hamas og andre militante grupper på den palestinske Gazastripen.

Våpenhvilen som ble innført 20. mai, har siden holdt. Hvis Lapid kommer i mål med forhandlingene innen fristen onsdag, må den nye koalisjonen få formell godkjennelse fra parlamentet innen en uke.

Lite til felles

Dersom Netanyahu må flytte ut av statsministerboligen, kan han komme til å ende opp i fengsel. Tiltalen mot ham lyder på bestikkelser, bedrageri og tillitsbrudd. Selv nekter Netanyahu straffskyld og hevder å være utsatt for politisk forfølgelse.

I alle de siste valgene har Netanyahus parti Likud blitt størst, og politiske analytikere advarer mot å avskrive ham.

Netanyahus hovedstrategi er å overtale folk på ytterfløyene i Yamina og Nytt håp til å hoppe av og ødelegge et hårfint flertall, ifølge Yohanan Plessner, leder i Israel Democracy Institute.

– Alt kan skje, sier Plessner og påpeker at Netanyahu også vil kunne stikke kjepper i hjulene for en fersk regjering dersom han blir opposisjonsleder.

– Historien har lært oss at det vil være uklokt å avskrive ham, sier han.

Pinlige nederlag

De siste månedene har Netanyahu virket stadig mer stresset og slynget ut kritikk mot politiske rivaler, noe han også gjorde søndag. Da kom han med en nærmest desperat bønn om samarbeid til Bennett og Saar, for å «forhindre en farlig venstreorientert regjering».

Netanyahu har også lidd flere pinlige nederlag i nasjonalforsamlingen, senest for en måned siden, da de folkevalgte vendte tommelen ned for hans forsøk på å innsette en nær støttespiller som fungerende justisminister.