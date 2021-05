Tysklands gratis koronatestsystem under gransking for svindel

NTB utenriks

Sentrene, som er finansiert av den tyske regjeringen, har blitt hyppig brukt i landet. Her slipper nemlig både innbyggere og testsentrene å ta regningen.

Testsentre får rundt 18 euro, tilsvarende rundt 184 kroner, per test.

Men en undersøkende reportasje gjort av de tyske kringkastingskanalene NDR og WDR, og avisen Sueddeutsche Zeitung, har vist at systemet kan misbrukes.

De har blant annet funnet ut at ett testsenter i Köln har testet 70 mennesker for covid-19, men regningen de sendte til regjeringen var for nesten 1.000 mennesker. Lignende avvik er funnet i flere byer, som Essen og Münster.

Det er nå iverksatt etterforskning mot to personer i et selskap som driver teststeder flere steder, bekrefter påtalemyndigheter til nyhetsbyrået DPA.

