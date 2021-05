Sverige vurderer å be naboland om lån av helsepersonell

NTB utenriks

Sosialminister Lena Hallengren har ifølge SVT vært i kontakt med Norge og Sverige for å diskutere muligheten for å låne helsepersonell.

Sverige er hardt rammet av pandemien og har over ti ganger så mange dødsfall per innbyggere som Norge.

Sykehuspersonell uttrykker bekymring for bemanningssituasjonen før sommeren.

– Klokka tikker. Vi trenger hjelp, sier David Konrad, som leder operasjons- og intensivavdelingen på Karolinska universitetssykehus, til SVT.

Dialog

Organisasjonen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ba forrige uke regjeringen om å formelt spørre nabolandene om hjelp. Hallengren sier at det er innledet en dialog.

– For meg har det vært viktig at det har vært enighet mellom Sverige, Danmark og Norge om at det ikke finnes noen kriterier eller avtaler som skal oppfylles, og at det ikke finnes noen hinder som gjør det vanskeligere for svenske regioner å rekruttere i sommer, sier hun.

Bekrefter uformell forespørsel

Helseminister Bent Høie (H) bekrefter at han har vært i kontakt med sin svenske kollega.

– Jeg har hatt en samtale med min svenske kollega sosialminister Lena Hallengren om dette, men vi har ikke fått en formell forespørsel fra Sverige om hjelp med norsk helsepersonell i sommer, sier han.

– Det er tett og løpende kontakt mellom svenske og norske helsemyndigheter om en rekke spørsmål, herunder også behov for utveksling av personell eller utstyr, sier Høie.

