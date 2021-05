Romania begynner vaksinering av barn

NTB utenriks

EUs legemiddelbyrå (EMA) godkjente fredag koronavaksinen fra Pfizer/Biontech for bruk på barn ned mot tolv år, men EU-kommisjonen har ennå ikke besluttet at barn under 16 år skal vaksineres.

Romania venter imidlertid ikke på godkjenning og startet lørdag vaksinering av barn i aldersgruppen 12 til 15 år fra to mobile vaksinasjonssentre i en park i Bucuresti, ifølge nettavisen hotnews.ro.

Tillatelse fra barnas foresatte er det eneste kravet før vaksinen fra Pfizer/Biontech blir satt, ifølge nettavisen.

