Nederland gjenåpner mer 5. juni

Dette er det tredje trinnet i landets gjenåpningsplan, og det skjer fire dager tidligere enn planlagt.

Åpningen blir likevel med flere koronarestriksjoner. Museer, teatre og kinoer gjenåpnes, men med et begrenset antall personer. Det samme gjelder for landets kafeer og restauranter.

Privat får folk nå ha fire gjester i stedet for to per dag.

Statsminister Mark Rutte sier de nå tar en kalkulert risiko:

– Hvis himmelen faller neste uke og tallene begynner å stige igjen, er vi i en ny situasjon. Men ifølge regjeringsekspertgruppen er det lite sannsynlig, sier han.

De siste to ukene har landet hatt synkende smittetall, og stadig flere får første dose med koronavaksine.

