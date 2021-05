Annenhver tysker misfornøyd med pandemi-responsen

NTB utenriks

24 av de spurte i en meningsmåling YouGov har utført for DPA, sier at de er «svært misfornøyde» med måten statsminister Angela Merkel og den tyske regjeringen har håndtert pandemien. 30 prosent sier at de er «ganske misfornøyde».

Bare 6 prosent svarer at de er «svært fornøyde», mens 35 prosent sier at de er ganske fornøyde med myndighetenes innsats.

Selv om misnøyen er stor, er den imidlertid synkende. I en tilsvarende måling i mars var 65 prosent svært eller ganske misfornøyde, mens andelen nå er 54 prosent.

Misnøyen er størst blant dem som stemmer på det høyreradikale partiet AfD. Hele 84 prosent av dem sier at de er misfornøyde.

