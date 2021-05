Nytt slag mot Hongkongs demokratiforkjempere i retten

NTB utenriks

Ni andre opposisjonspolitikere og aktivister ble fredag dømt til fengselsstraffer på opptil 18 måneder. To av dem fikk betingede dommer.

Lai, som er blant Hongkongs mest profilerte demokratiforkjempere, fikk 14 måneder fengsel for å ha organisert en ulovlig samling i 2019.

Han er blant en rekke aktivister som allerede er dømt til fengsel for å ha organisert og deltatt i masseprotestene som har preget Hongkong de siste årene. Med den siste dommen er Lai dømt til i alt 20 måneder bak murene.

Utfordret Beijings styre

Protestbevegelsen i Hongkong har vært den største utfordringen mot Beijing siden Kina fikk tilbakeført kontrollen over Hongkong fra Storbritannia i 1997. Flere massedemonstrasjoner i 2019 utartet til sammenstøt mellom politi og en hard kjerne av demonstranter.

Kina har slått hardt ned på demonstrasjonene. I tillegg til innføringen av en mye kritisert sikkerhetslov, har myndighetene i Beijing også presset fram en endring i valgsystemet i territoriet for å sikre at bare «patriotiske» kandidater kan stille til valg.

Avis-gründer

Lai grunnla den uavhengige avisen Apple Daily. Han etterforskes også for brudd på sikkerhetsloven som omfatter lovbrudd som Kina regner som separatisme, terrorisme og forbund med fremmed makt for å undergrave nasjonal sikkerhet. I verste fall kan en dom ende med livsvarig fengsel, men normalstraffen for mindre lovbrudd skal ligge på rundt tre år.

Fredag var det nøyaktig ett år siden loven ble vedtatt av Folkekongressen i Beijing. Få uker senere, i juni 2020, trådte den i kraft. De siste månedene har en rekke velkjente Hongkong-aktivister fått lengre fengselsstraffer for det som tidligere framsto som mindre lovbrudd.

En rekke aktivister har også flyktet til utlandet for å unngå straffeforfølgelse.

