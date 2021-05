Koronatiltak i Tokyo forlenges før OL

NTB utenriks

Et ekspertpanel stiller seg bak regjeringens plan om å forlenge tiltakene i Tokyo og åtte andre provinser fram til 20. juni. Treg vaksineutrulling og rask spredning av nye virusvarianter gjør at landet ikke har få kontroll over smitten.

I Tokyo advarer ekspertene og sier smitten kan øke kraftig. Mer smittsomme virusvarianter står nå for over 80 prosent av nye smittetilfeller i OL-byen.

Den internasjonale olympiske komité og den japanske arrangøren fortsetter oppkjøringen til lekene, selv om motstanden mot å holde OL midt i pandemien øker. Leger og sykepleiere over hele Japan er blant dem som har uttrykt kraftig motstand.

