Juntaleder blir president i Mali

Goita skal være president fram til en overgangsperiode er over, etter at han tok makten denne uka. Domstolen sier avgjørelsen er tatt på grunn av at presidentskapet står ledig etter at Bah N'Daw, som ledet den forrige overgangsregjeringen, gikk av.

Soldater pågrep Ndaw og statsminister Moctar Ouane mandag, før de tirsdag ble løslatt etter å ha gått av.

De to ledet en overgangsregjering, som skulle lede Mali tilbake til et sivilt styre etter et kupp i august. Kuppet skjedde etter flere måneder med protester mot daværende president Ibrahim Boubacar Keita.

