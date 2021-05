Høyeste smittetall i Storbritannia siden 1. april

NTB utenriks

Dermed er det registrert til sammen 20.765 smittetilfeller de siste sju dagene, en økning på 24 prosent sammenlignet med foregående uke.

Smitteøkningen har fått forskere til å uttale at Storbritannia nå er inne i pandemiens tredje bølge, samtidig som nesten seks av ti innbyggere har fått en vaksine.

Antall daglige smittetilfeller er fortsatt langt under toppen på nesten 70.000 under andre smittebølge i midten av januar.

Økningen har reist tvil ved regjeringens plan om å oppheve alle de gjenværende sosiale begrensningene 21. juni.

Indisk variant

Opptil 75 prosent av de nye tilfellene antas å stamme fra en indisk koronavariant som er mer smittsom enn andre varianter. Det har fått land som Frankrike og Tyskland til å innføre strenge begrensninger for reisende fra landet.

Kritikere mener den konservative regjeringen har skylden for den raske spredningen av den indiske varianten i Storbritannia. De mener myndighetene var for treg med å innføre de strengeste karantenekravene for alle som ankommer fra India – som herjes av en katastrofal smittebølge med skyhøye tall på døde og smittede.

Rask vaksinering

Flere eksperter mener smitteøkningen etter den gradvise gjenåpningen i Storbritannia ikke er noen overraskelse, men at rask vaksinering vil kunne stanse smitten.

58 prosent av den britiske befolkningen har fått minst én dose koronavaksine, mens rundt 35 prosent er fullvaksinert.

Fredag godkjente britiske myndigheter bruken av Johnson & Johnson-vaksinen, som krever bare ett stikk. Dermed har britene fire ulike koronavaksiner til rådighet.

Mens de fleste eldre og personer med underliggende sykdommer til nå er vaksinert, er målet å tilby alle voksne en vaksine innen utgangen av juli.

Yngre kan rammes

– Det virker sannsynlig at den indiske varianten stort sett vil være forbeholdt den uvaksinerte yngre befolkningen, sier James Naismith, professor ved Universitetet i Oxford.

– Det er mye mindre sannsynlig at denne gruppen blir alvorlig syk. Men mindre sannsynlig er ikke det samme som null. Med et høyt antall smittetilfeller, vil et vesentlig antall bli alvorlig syk, sier Naismith.

Statsminister Boris Johnsons regjering har varslet en beslutning 14. juni om neste skritt i den gradvise gjenåpningen. Forrige uke fikk puber og restauranter gjenoppta serveringen innendørs.

