FNs luftfartsbyrå skal etterforske Hviterusslands flyomdirigering

Flyet var på vei fra Aten til Vilnius. Om bord var den hviterussiske aktivisten og journalisten Roman Protasevitsj, som har bodd i eksil i Litauen, og som hviterussiske myndigheter har siktet for forræderi. Han ble pågrepet rett etter at flyet hadde landet.

I en uttalelse heter det at ICAO har bestemt seg for å innlede en etterforskning for å komme til bunns i de faktiske forholdene i saken, og for å få klarhet i om noen av ICAOs medlemsstater har brutt med internasjonale regler for luftfarten.

Uttalelsen kom etter at ICAO, som er en FN-organisasjon, torsdag holdt hastemøte for å diskutere hendelsen.

Flere vestlige land i FNs sikkerhetsråd ba onsdag ICAO om å etterforske omdirigeringen av flyet, og om at Protasevitsj og hans kjæreste Sofia Sapega løslates.

– Slike handlinger er et skamløst angrep på sikkerheten i internasjonal luftfart og europeisk sikkerhet og representerer en åpen forakt for folkeretten, het det i en uttalelse undertegnet av de nåværende EU-medlemmene i Sikkerhetsrådet – Estland, Frankrike og Irland, de tidligere medlemmene Belgia og Tyskland, samt rådsmedlemmene Norge, USA og Storbritannia.

Som reaksjon på hendelsen, vedtok EU-toppmøtet mandag uken at hviterussiske flyselskap verken skal få bruke flyplasser i EU-land eller europeisk luftrom. I tillegg blir det innført sanksjoner mot tjenestemenn som var involvert i operasjonen.

