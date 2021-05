Erdogan åpner moské ved Taksimplassen

NTB utenriks

Med en høyde på 21 meter og en kuppel som måler 28 meter i diameter blir Taksim-moskeen et dominerende syn ved den berømte plassen, i hjertet av den europeiske delen av Istanbul.

Taksimplassen har vært skueplass for en rekke viktige hendelser i løpet av den tyrkiske republikkens snart 100 år lange historie, blant annet i 1977 da høyreekstremister åpnet ild og drepte 37 deltakere i et 1. mai-tog.

I 2013 var plassen preget av massedemonstrasjoner mot regjeringen, og tyrkiske sikkerhetsstyrker slår regelmessig ned på forsøk mot å demonstrere der.

Torget huser også monumentet til minne om den tyrkiske republikkens grunnlegger Mustafa Kemal Atatürk og regnes av mange som et symbol på modernisme og sekularitet. Det gjør det nye moskeen kontroversiell.

Lagt i skuffen

Erdogan forsøkte alt som borgermester i Istanbul på 1990-tallet å bygge en moské ved Taksimplassen, men prosjektet var svært politisk omstridt og ble til slutt lagt i en skuff.

Under regjeringspartiet AKPs styre er Tyrkia nå imidlertid endret, mener Paul Levin ved Institutt for Tyrkia-studer ved universitetet i Stockholm.

– AKP har hatt makten i snart 20 år, og i løpet av den tiden har partiet bidratt til å gi religion en mer framtredende plass i samfunnet og det offentlige på en måte som tidligere ikke ble ansett for å være akseptabelt eller forenelig med den sekulære republikken, sier han.

Prestisjeprosjekter

Taksim-moskén, som nå innvies, er den siste i rekken av religiøse prestisjeprosjekter for Erdogan, som med sitt «nye Tyrkia» på mange måter avviker fra Atatürks ideer.

Åpningen skjer mindre enn ett år etter at verdensberømte museet Hagia Sofia, som hadde vært museum siden 1935, igjen ble omgjort til moské.

Islamisering

Den regjeringsvennlige nettavisen Daily Sabah beskriver Taksim-moskeen som et uttrykk for religiøs toleranse, mens kritikerne mener at det er et eksempel på den islamiseringen som pågår under Erdogan.

– AKP har bygd veldig mange moskeer. De har også åpnet nye religiøse skoler, og det religiøse direktoratet Diyanet har fått mangedoblet sitt budsjett. Dessuten har religiøs symbolikk og religiøse og konservative normer fått en mer framtredende plass i samfunnet, sier Levin.

