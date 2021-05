Tyskland vil koronavaksinere barn i juni

NTB utenriks

Beslutningen avhenger av at EUs legemiddelbyrå EMA godkjenner bruk av Biontech-Pfizer-vaksinen for 12-15-åringer.

Merkel lover at barn med underliggende sykdommer i så fall skal prioriteres

En avgjørelse fra EMA ventes fredag. Hittil er vaksinen bare godkjent for personer over 16 år.

Merkel gjentok torsdag målet om at alle borgere skal tilbys vaksine før sommeren er over. Mange tyskere er skeptisk til å gi barn vaksiner uten å være klar over langtidseffektene, spesielt ettersom de unge generelt får de mildeste koronasymptomene.

– Å vaksinere barn er en veldig følsom handling, sier Merkel.

