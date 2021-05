TT: Svenske koronarestriksjoner heves

NTB utenriks

Torsdag morgen kom det meldinger om at det var ventet at regjeringen ville kunngjøre endringer i restriksjonene. Ved 13-tiden skriver TT at lettelsene i restriksjonene skal skje 1. juni, som planlagt. En kunngjøring fra regjeringen er ventet i løpet av ettermiddagen.

Ifølge nyhetsbyrået mener regjeringen at pandemisituasjonen utvikler i riktig retning. Det forutsetter at folk fortsetter å følge de restriksjonene som til enhver tid gjelder og at det ikke smittespredningen eller presset på helsevesenet blir forverret.

Blant annet er det ventet at grensene for hvor stort publikum som kan være på kultur- og idrettsarrangementer, økes. Det samme gjelder fornøyelsesparker. Det åpnes trolig for sommerleir for barn, og for at serveringssteder kan holde åpnet til 22.30. I dag må de stenge 20.30.

Svenskene skulle egentlig lettet på flere restriksjoner etter 17. mai, men få dager før ble det besluttet å beholde de gjeldende tiltakene ut måneden.

