Ny evakuering i Kongo – frykter nytt vulkanutbrudd

– For øyeblikket kan vi ikke utelukke et utbrudd på land eller under Kivu-sjøen. Det kan skje snart og uten varsel, sier general Constant Ndima, den militære guvernøren i området.

Ifølge en journalist i nyhetsbyrået AFP har titusener av mennesker flyktet fra byen som følge av evakueringsordren.

Etter helgens kraftige utbrudd fra Nyiragongo-vulkanen, og de etterfølgende jordskjelvene, er det funnet minst 32 omkomne.

Rundt 2.500 boliger ble ødelagt av lavaen, som veltet nedover mot Goma og raserte landsbyer på sin vei.

