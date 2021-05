Ni døde da syklon traff India og Bangladesh

NTB utenriks

Over halvannen million mennesker er evakuert i de indiske delstatene Odisha og Vest-Bengal i forbindelse med syklonen Yaas, som nådde land onsdag.

To personer er døde i hver av de to delstatene, mens fem personer døde i Bangladesh. Sistnevnte ligger ikke direkte i syklonens vei, men høy sjø har ødelagt flomvern og oversvømmet tusenvis av hjem, sier en tjenestemann.

Delstatsminister Mamata Banerjee i Vest-Bengal sier 300.000 flere hjem er ødelagt.

– Vannet i havet og elvene steg med over 3–4 meter og brøt gjennom vollene 135 steder. Mange tusen mennesker er strandet, sier Banerjee.

Det er opprettet over 14.000 syklonsentre for å gi tak over hodet til dem som er blitt husløse.

Sykloner inntreffer jevnlig nord i Indiahavet, men mange forskere mener de er blitt hyppigere og kraftigere etter hvert som klimaendringen fører til at havtemperaturen stiger.

Det er knapt gått en uke siden syklonen Tauktae traff vestkysten av India. Minst 155 mennesker døde.

