Macron erkjenner Frankrikes ansvar for folkemordet i Rwanda

NTB utenriks

– Det er med ydmykhet og respekt jeg i dag kommer for å erkjenne vårt ansvar, sa Macron under en tale ved minnesmerket for ofrene for folkemordet i Rwandas hovedstad Kigali.

Han understreket samtidig at Frankrike har plikt til å erkjenne «de lidelser landet har bidratt til å påføre Rwandas folk, ved altfor lenge å ha unnlatt å undersøke hva som var sant».

Anslagsvis 800.000 mennesker ble massakrert av Rwandas regjeringshær og hutuekstremister under folkemordet i 1994, de fleste av dem fra tutsiminoriteten, men også moderate hutuer.

Overveldende ansvar

En fransk granskingskommisjon konkluderte i mars med at Frankrike var blinde for forberedelsene som pågikk, og at landet derfor bærer et «alvorlig og overveldende» ansvar for at massakrene kunne skje.

Noen uker senere konkluderte en 600 sider lang granskingsrapport i Rwanda med det samme, og forholdet mellom de to landene har lenge vært anstrengt.

Franske offiserer

Forholdet ble ikke bedre da fransk påtalemyndighet tidligere i måneden ba om henleggelse av saken mot fem franske offiserer, som er anklaget for å ha medvirket til en av massakrene under folkemordet.

Overlevende fra massakren i Bisesero vest i Rwanda hevder at de franske offiserene overlot dem til hutuekstremister som i løpet av de neste dagene massakrerte hundrevis av mennesker i området.

Nytt kapittel

Macron er den første franske lederen som besøker Rwanda på over ti år. Han håper på et bedre forhold framover.

– Jeg er helt overbevist om at vi de neste timene vil begynne på et nytt kapittel i vårt forhold til Rwanda og Afrika, tvitret han fra flyet på vei til Rwanda i morgentimene.

I Kigali ventet president Paul Kagame, som i spissen for tutsigeriljaen Rwandas patriotiske front (RPF) fikk en slutt på folkemordet, og som har styrt landet siden.

Menneskerettighetsorganisasjoner som Human Rights Watch har lenge uttrykt bekymring for situasjonen i Rwanda, med henvisning til rapporter om tortur og forfølgelse av opposisjonelle og medier.

