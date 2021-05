Kina nekter australsk ambassadør adgang til rettssak

NTB utenriks

Saken har ført til en bitter strid mellom de to landene.

Torsdag morgen var det omfattende vakthold rundt rettsbygningen i Beijing. Saken går for lukkede dører.

Yang Jun (56) er australsk statsborger, men er født i Kina. Han har sittet fengslet i over to år og er en av to høyprofilerte australiere som er pågrepet i Kina som følge av spionasjeanklager.

Australias utenriksminister Marise Payne uttrykte torsdag dyp bekymring for Kinas behandling av Yang.

– Vi har ikke sett noen forklaring eller noen bevis for tiltalen mot ham, sier Payne til den australske radiostasjonen ABC.

– Uskyldig

Yang selv, som også er kjent under navnet Yang Hengjun, har skrevet et brev der han fastholder sin uskyld.

Den australske ambassadøren ble omringet av et stort pressekorps da han torsdag morgen ankom rettsbygningen. Da det ble klart at han ikke slapp inn, ga han uttrykk for stor misnøye.

– Vi har lenge vært bekymret for denne saken, deriblant for mangelen på innsyn, og vi konkluderer derfor med at det er en lovstridig fengsling, sa Fletcher, som kort etter forlot stedet.

Senere ankom en kolonne med politibiler og andre kjøretøy, men det var ikke klart om Yang var inne i noen av dem.

– Dårligere helse

Yang ble pågrepet da han var på et sjeldent besøk i sitt opprinnelige hjemland i januar 2019. Siden er det knapt kommet noen informasjon om saken fra kinesiske myndigheter. I oktober bekreftet Kinas utenriksdepartement at han var tiltalt for spionasje, og at saken skulle opp for retten.

I en melding til sine tilhengere skriver Yang at han har fått dårligere helse i løpet av de drøyt to årene han har sittet fengslet «uten sol og frisk luft».

Han skriver også at han er mentalt sterk og at han kommer til å være sterk i møte med tortur og lidelse.

– Jeg har ingen frykt nå, skriver han i meldingen, som trolig er diktert via en advokat eller en konsulær rådgiver.

