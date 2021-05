Frankrike stenger grensa for briter

NTB utenriks

Franske statsborgere og bosatte i Frankrike er unntatt, men briter og andre fra utenfor EU som kommer fra Storbritannia, må vise at de har svært gode grunner til å reise til Frankrike. De må også i karantene i sju dager.

Utenriksdepartementet definerer ikke hva gode grunner kan være, men har tidligere sagt at en grunn basert i familie, helse eller forretninger kan holde.

Frankrike opphevet i mars restriksjoner på tilreisende fra Storbritannia da smitten var på nedover og vaksineringen allerede var kommet langt. Nå sprer den mer smittsomme indiske varianten seg raskt i landet.

Tyskland har også innført tiltak for å holde den indiske varianten ute og innført et 14 dagers karantenekrav for alle reisende fra Storbritannia, selv om de tester negativt.

13.933 nye smittede er registrert i Frankrike siste døgn. 3.206 koronasyke er innlagt på sykehusenes intensivavdelinger, en nedgang på 124, og 142 døde av viruset de siste 124 timene.

