FNs menneskerettsråd beordrer omfattende gransking i Israel og Palestina

FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet åpnet torsdagens møte i Geneve med å si at Israel kan ha begått krigsforbrytelser under fly- og artilleriangrepene mot Gazastripen. Hun kritiserte også palestinske Hamas' rakettangrep.

Resolusjonen som ble vedtatt, innebærer opprettelsen av en permanent granskingskommisjon. Det er det sterkeste verktøyet FN-rådet har, og baner vei for en gransking av et omfang uten sidestykke i rådets historie.

Kommisjonen skal overvåke og rapportere om menneskerettsbrudd i Israel, på den okkuperte Vestbredden og Gazastripen.

Diskriminering og undertrykkelse

Resolusjonen ble vedtatt med stemmene til 24 av rådets 47 medlemmer, blant dem Kina og Russland. Ni stemte imot, deriblant flere vestlige og afrikanske land, og 14 land avsto fra å stemme over resolusjonen, som ble ført i pennen av Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC).

Den siste krigen mellom Israel, Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen skal granskes. Det skal også «alle de grunnleggende årsakene» til den langvarige konflikten, deriblant diskriminering og undertrykkelse, ifølge resolusjonen.

Israel avviser samarbeid

Mens mandatet til tidligere granskingskommisjoner har måttet fornyes hvert år, skal dette mandatet gjelde på ubestemt tid. En slik kommisjon er aldri tidligere opprettet av FNs menneskerettsråd.

Israel vil nekte å samarbeide med FN-granskerne, melder avisa Haaretz.

– Dagens skammelige beslutning er nok et eksempel på FNs menneskerettsråds åpenbart antiisraelske besettelse, sier statsminister Benjamin Netanyahu.

Det palestinske utenriksdepartementet ønsker beslutningen velkommen, det samme gjør en talsmann for Hamas.

Etterlyser beviser

Bachelet etterlyste beviser for at boligblokkene som ble bombet i grus på Gazastripen, ble benyttet til militære formål.

– Dersom angrepene viser seg å ha vært vilkårlige og på uforholdsmessig vis rammet sivile og sivile objekter, så kan det være snakk om krigsforbrytelser, sa hun i FNs menneskerettsråd.

– Til tross for at Israel påstår at det i mange av disse bygningene var væpnede grupper, eller at de ble benyttet til militære formål, har vi ikke sett bevis for dette, la Bachelet til.

Forsvar og rettigheter

Hun krever også at «Hamas og alle andre væpnede grupper avstår fra å benytte vilkårlige raketter og granater, som de må svare for».

– Det hersker ingen tvil om at Israel har rett til å forsvare sine innbyggere, men palestinerne har rettigheter også. De samme rettigheter, sa Bachelet.

Palestinas utenriksminister Riyad al-Maliki og Israels ambassadør til FN i Genève, Meirav Eilon Shahar, holdt begge innlegg under møtet.

Krigsforbrytelse

Eilon Shahar sa at Hamas har avfyrt 4.400 raketter mot israelske sivile fra «palestinske hjem, sykehus og skoler».

– Hver og en av disse rakettene utgjør en krigsforbrytelse, mener hun.

– Den israelske krigsmaskinen og bosetternes terrorisme fortsetter å ramme våre barn med drap, arrestasjoner og tvangsflytting, frarøvet en framtid hvor de kan leve i fred og sikkerhet, sa al-Maliki.

253 palestinere ble ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter drept i løpet av de elleve dagene de israelske fly- og artilleriangrepene pågikk tidligere i måneden, 66 av dem barn. Over 1.900 ble såret.

På israelsk side ble tolv mennesker drept i rakettangrep fra Gazastripen, blant dem en femåring og en 16 år gammel palestinsk jente med israelsk statsborgerskap. 357 ble såret.

Første gang

FNs menneskerettsråd har tidligere beordret åtte granskinger av menneskerettsbrudd begått i de palestinske områdene.

Dette er første gang mandatet innebærer undersøkelser av konfliktens underliggende årsaker. Det er også første gang det tas til orde for å granske systematiske overgrep begått inne i Israel.

Til forskjell fra FN-rådets granskingskommisjon for Syria trenger ikke denne kommisjonen å få fornyet mandatet hvert år.

Tidvis med USAs støtte har Israel lenge anklaget FN-rådet for å være antiisraelsk og har generelt nektet å samarbeide med dets granskere.

