FN: Israel kan ha begått krigsforbrytelser under Gaza-angrep

NTB utenriks

Flere boligblokker ble bombet i grus og Bachelet etterlyser beviser for at disse ble benyttet til militære formål.

– Dersom angrepene viser seg å ha vært vilkårlige og på uforholdsmessig vis rammet sivile og sivile objekter, så kan det være snakk om krigsforbrytelser, sa Bachelet i FNs menneskerettsråd torsdag.

– Til tross for at Israel påstår at det i mange av disse bygningene var væpnede grupper, eller at de ble benyttet til militære formål, har vi ikke sett beviser for dette, la hun til.

