Dom mot iransk menneskerettsforkjemper skaper sterke reaksjoner i Europa

NTB utenriks

For mindre enn et år siden ble Mohammadi løslatt etter å ha sonet over åtte år i fengsel. Nylig ble hun dømt igjen, denne gangen til 80 piskeslag og 30 måneders fengsel, ifølge en melding som hun selv skrev på Instagram tidligere i uka.

Blant forholdene hun nå skal være dømt for, er festing og dansing i fengselet.

– Forferdet over at Narges Mohammadi er blitt dømt igjen. Hun lider av dårlig helse og burde absolutt ikke kastes i fengsel igjen, skriver Sveriges utenriksminister Ann Linde på Twitter torsdag.

Narges Mohammadi mottok Sakharov-prisen i 2018 og den svenske Per Anger-prisen i 2011.

Også EU viser til at 49-åringen har helseproblemer, og at det eneste hun har gjort er å bruke ytringsfriheten. I en uttalelse skriver EU at den siste dommen er en «bekymringsfull utvikling».

Mohammadi ble løslatt fra fengsel i oktober 2020 etter å ha sonet åtte og et halvt år i fengsel. Dommen var opprinnelig på ti år. Hun ble da kjent skyldig i å ha planlagt å skade Irans sikkerhet, for å ha spredt propaganda og for å ha dannet en ulovlig gruppe.

Før hun ble pågrepet var hun visepresident for et iransk menneskerettighetssenter. Hun har samarbeidet tett med fredsprisvinner Shirin Ebadi, som grunnla senteret.

Ebadi forlot Iran etter det omstridte valget i 2009, da Mahmoud Ahmadinejad ble gjenvalgt til president.

