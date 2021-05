Katastrofal svikt i koronahåndteringen, sier britisk eksrådgiver

NTB utenriks

Dominic Cummings sier mange vestlige land, inkludert Storbritannia, ikke innså hva slags krise som var i anmarsj.

– Jeg tenkte «Herregud, hva er dette? Er det dette folk har ropt varsku om hele tiden?", sier Cummings i en høring i Parlamentets vitenskaps- og helsekomité onsdag, melder BBC.

Han mener alarmklokkene ikke ringte i Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre helseorganisasjoner verden over.

– Jeg mener det er åpenbart at mange, mange organisasjoner sviktet, sier Cummings, men påpeker at Taiwan stengte grensene og iverksatte en plan nyttårsaften 2019.

– I Vesten, inkludert i Storbritannia, evnet vi ikke å se gjennom røyken, sier Cummings.

– Hule påstander

Cummings ba om unnskyldning fordi han ikke presset på mer og fulgte opp sine tidligere bekymringer om koronaviruset i januar. Han sier folk ved statsministerens kontor i Downing Street nummer 10 ble fortalt at det var lagt planer for å håndtere en pandemi og at «alle vet hva de skal gjøre».

Den tidligere topprådgiveren sier at «det er tragisk på et vis» at han hadde folk som stilte spørsmål ved etablert praksis på en rekke områder, men ikke dette.

– Hadde jeg det, ville regjeringen mye raskere innsett at påstander om at forberedelsene var i gang, var «fullstendig hule», sier Cummings.

– Nøkkelpersoner på ferie

Han sier videre at det ikke var noen følelse av at det hastet før den siste uken i februar.

– Regjeringen og Downing Street var ikke på krigsstien før mot slutten av februar. Midt i måneden var mange nøkkelpersoner bokstavelig talt på skiferie, sier Cummings. Han hevder han selv brukt mer og mer tid på pandemien i februar, mens Johnson var på ferie.

Når han ser tilbake, sier han at han skulle slått alarm mye tydeligere ei februar enn han gjorde.

Fikk sparken

Han var lenge Boris Johnsons viktigste og mektigste rådgiver, men fikk sparken i fjor.

Tidligere har Cummings anklaget Johnson for å lyve om regjeringens koronastrategi. Han har blant annet hevdet at flokkimmunitet var et mål, noe Johnson har avvist.

(©NTB)