EMA-beslutning om vaksine til barn og unge fredag

En ekspertkomité i EMA holder et ekstramøte fredag, og en beslutning vil bli kunngjort etter møtet, opplyser byrået onsdag.

Det regnes som sikkert at vaksinen godkjennes for aldersgruppen 12–15 år. Det vil i så fall være den første covid-19-vaksinen som godkjennes for barn i EU.

Vaksinen er foreløpig EU-godkjent for personer fra 16 år og oppover. USA og Canada har allerede gitt klarsignal for at barn ned til tolv år kan få den.

Ifølge produsenten har studier vist at vaksinen gir god beskyttelse også hos barn.

