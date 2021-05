Dette går de ulike koronateoriene ut på

NTB utenriks

En gruppe internasjonale eksperter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) besøkte i januar og februar den kinesiske byen Wuhan, der viruset først ble oppdaget. De skaffet seg en oversikt over de første kjente tilfellene. De prøvde også å finne ut av hvor det stammet fra uten å lykkes, men de fikk samlet inn data og forsket mer på de ulike teoriene.

Teorier om at det smitter fra dyr, at det stammer fra et laboratorium eller er menneskeskapt, er noen av de scenarioene rapporten tar for seg, samt vurderinger av hvor sannsynlige de er.

Flaggermus-teori mest sannsynlig

Selv om WHO-ekspertene ikke kunne påvise koronaens opphav, er de enige om at viruset trolig spredte seg fra hestesko-flaggermus til et ukjent pattedyr som deretter smittet mennesket.

Denne teorien beskrives som sannsynlig til svært sannsynlig. En direkte spredning fra flaggermus til mennesker beskrives som sannsynlig, mens spredning via en «kald kjede» – det vil si fra matprodukter – er mulig, men ikke sannsynlig.

Hestesko-flaggermusen forårsaket også en større epidemi i verden i 2003.

Frossen mat-teori avvist

Kinesiske myndigheter har tidligere lansert en teori om at viruset kan ha kommet fra importert frossen sjømat. Denne påstanden er imidlertid blitt avvist av en lang rekke internasjonale eksperter.

Folk har spekulert på om viruset er menneskeskapt og kom fra forsøksdyr i labben. Kinesiske myndigheter har hele tiden nektet for dette.

WHO-ekspertene har altså ikke funnet opphavet til viruset i Wuhan, men de sier det er «ekstremt usannsynlig» at det oppsto i en lab.

Men nylig kom det fram i nye dokumenter at tre forskere ved et laboratorium i Wuhan ble sendt til sykehus med covid-19-symptomer allerede i november 2019. Det er flere uker før viruset ble påvist og kinesiske myndigheter orienterte WHO, ifølge Wall Street Journal, som viser til en amerikansk etterretningsrapport.

Interessekonflikt

En talsmann for kinesisk UD, Zhao Lijian, kaller opplysningene i den amerikanske etterretningsrapporten for «totalt usanne».

Et medlem av ekspertgruppen, dr. Peter Daszak, har økonomiske interesser i en av labbene i Wuhan, noe som gjør dette til en interessekonflikt for ham, melder Wall Street Journal. Daszak gikk tidlig hardt ut mot lab-teorien og skrev et leserinnlegg i The Guardian i fjor sommer hvor han ba folk om å ignorere konspirasjonsteoriene.

Generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i WHO har hele tiden sagt at alle teorier om opphavet til covid-19 er mulige og må undersøkes nærmere.

Krever mer tilgang

Ifølge WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus hadde ekspertene vansker med å få tilgang til rådata mens de var i Kina. 14 land, blant dem Norge, ba Beijing gi ekspertene større tilgang.

– Det er helt avgjørende at uavhengige eksperter får full tilgang til alle relevante data, forskning og personell som var involvert i første stadium av utbruddet, for å kunne finne svar på hvordan denne pandemien oppsto, het det i en uttalelse fra de 14 landene.

Også USA har tidligere bedt Kina om å «tilgjengeliggjøre sine data fra utbruddets tidligste dager».

(©NTB)