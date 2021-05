Danmark og Sverige hjelper SAS med nytt milliardlån

NTB utenriks

De to landene bidrar med halvparten hver, opplyser næringsdepartementet i Stockholm og finansdepartementet i København.

– Det skyldes at SAS nå er i en finansiell situasjon som er påvirket av at normaliseringen av flytrafikken er blitt forsinket og sterkt påvirket av den andre bølgen av covid-19, heter det i meldingen fra danske myndigheter.

Støtten må først godkjennes av EU-kommisjonen i tråd med reglene for statsstøtte.

Myndighetene i Sverige ga grønt lys til støtten etter at regjeringen ble enige med Centerpartiet og Liberalerna.

– SAS er viktig for å oppfylle samfunnets grunnleggende behov for tilgjengelighet med fly i Sverige, Danmark og Norge. Som største eiere i SAS, sammen med den danske staten, er det naturlig at den svenske staten tar ansvar i denne krisen. Det er kritisk viktig at det blir et lønnsomt og holdbart selskap i etterkant, heter det i en pressemelding fra det svenske næringsdepartementet.

