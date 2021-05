Åtte drept i skyting i San Jose

NTB utenriks

Ordføreren i San Jose, Sam Liccardo, opplyste tidligere at flere personer fikk legehjelp etter hendelsen, som skjedde på et jernbaneområde i byen før klokka 7 om morgenen onsdag.

Åstedet ligger like ved sheriffkontoret i Santa Clara fylke, ikke langt fra den lokale flyplassen, rundt en times biltur sør for San Francisco.

En talsmann for sheriffen i Santa Clara, Russell Davis, bekreftet tidligere onsdag overfor lokalavisa San Jose Mercury News at gjerningsmannen var død. Han ville ikke si hvordan det skjedde.

Davis sa imidlertid at noen av ofrene var ansatte i kollektivselskapet VTA, som står for lettbane, buss og annen transport i San Jose-området i høyteknologisenteret Silicon Valley.

Moren til en ansatt sier til radiokanalen KTVU at skytingen skjedde under et møte i fagforeningen, mens en annen person sier at moren hans gjemte seg for skytteren sammen med kolleger i et annet rom.

Skytingen skjedde på det mest hektiske tidspunktet av dagen på vedlikeholdsverkstedet for VTA, mens de ansatte gjorde klar for dagens trafikk, ifølge Raj Singh i fagforeningen.

